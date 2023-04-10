За поврежденный линолеум в военкомате двум жителям Урала придется провести в тюрьме больше, чем большинству убийц и насильников.

В России военный суд назначил по 19 лет тюрьмы двум жителям города Байкал Челябинской области, которые бросили коктейль молотова в здание городской администрации, где находился в том числе военно-учётный стол.

Как пишет оппозиционный телеграм-канал "Зона солидарности", Алексей Нуриев и Роман Насрыев атаковали административное здание бутылками с зажигательной смесью в октябре 2022 года. В результате их действий загорелся линолеум в одной из комнат. Возгорание потушил сторож, никто не пострадал.

Друзья были задержаны через несколько часов после поджога. На суде они заявили, что своими действиями хотели выразить несогласие с войной и мобилизацией.

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Однако суд признал их виновными в совершении "террористического акта" и в "прохождении обучения в целях совершения террористической деятельности". Обоим назначили по 19 лет заключения: первые 4 года – в тюрьме, а последующие – в колонии строгого режима.

Отмечается, что на сегодняшний день это самый жесткий приговор, вынесенный в России за антивоенный поджог.

"Возможно, такое необоснованно жестокое обвинение связано с тем, что фигуранты дела из условно лояльной власти среды: Алексей Нуриев — сотрудник МЧС, а Роман Насрыев работал водителем во вневедомственной охране, относящейся к Росгвардии", – пишет "Зона солидарности".

Поджоги военкоматов в России

Военкоматы в России горят с февраля прошлого года. Сначала эти случаи рассматривали как умышленное уничтожение имущества, но затем стали квалифицировать как терроризм. В марте был вынесен самый жесткий до сих пор приговор по такому делу – 13 лет колонии.

К слову, поджигают военкоматы в России не только молодые люди. Недавно на этом деле поймали пенсионерку. Женщина дважды приходила к военкомату и пыталась его поджечь. Теперь ей грозит значительный тюремный срок.

Но в России уголовная ответственность грозит отнюдь не только за активный протест против войны. Недавно мы писали, как спецназ штурмовал квартиру пенсионера, который писал антивоенные посты в соцсетях.

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