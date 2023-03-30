Старик уже привлекался к ответственности за антивоенные убеждения и пообещал второй раз живым не даваться.

В городе Новомосковск Тульской области местные власти бросили спецназ на штурм квартиры, где проживает пожилой мужчина, подозреваемый в "дискредитации" российской армии – он публиковал антивоенные посты в соцсети "Одноклассники".

По данным телеграм-канала "Тула.ЭкстремиZм", впервые старик привлекался к уголовной ответственности за критику войны еще в мае прошлого года. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Однако мужчина не изменил принципам и остался при своем мнении. Более того, он начал угрожать полицейским, что в случае попытки повторного задержания, попытается убить хотя бы одного рашиста.

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"Ментов предупредил: второй раз придете брать – будут жертвы. Сгорю, погибну я, но одного полицая прихвачу с собой", – написал он в соцсетях.

В итоге, когда силовики пришли второй раз арестовывать старика за новые антивоенные посты, он действительно оказал сопротивление. Утверждается, что мужчина облил себя и полицейских горючей жидкостью, после чего попытался поджечь.

Репрессии в России

В прошлом году в России приняли специальные законы, запрещающие говорить что-либо плохое о российской агрессии против Украины и российской армии как таковой. Недавно наказания за этот вид "преступления" дополнительно ужесточили.

Показательным оказался пример жителя Тульской области Алексея Москалева, которого решили посадить в тюрьму за антивоенную позицию. При этом его дочь-школьницу, делавшую антивоенные рисунки, хотят отправить в детский дом.

К сожалению, многие россияне поддерживают нарастающую систему репрессий в стране. Они активно пишут доносы друг на друга. Есть весьма поразительные примеры, когда школьники доносят на учителя, и когда взрослые доносят на детей.

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