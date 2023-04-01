Женщина уверяет, что стала жертвой мошенников, которые "развели" ее на деньги, а потом отправили жечь военкомат.

В российском городе Первоуральск пенсионерка дважды пыталась поджечь военкомат. После задержания призналась, что ее на это вынудили телефонные мошенники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В первый раз 73-летняя женщина пришла к зданию местного военкомата с зажигалкой и бутылкой, наполненной горючим веществом. Поднявшись на крыльцо, она попыталась поджечь тряпку в бутылочном горлышке, но не смогла. Тогда вылила жидкость перед входной дверью, бросила туда тряпку и снова пыталась её поджечь. Но случайный посетитель военкомата спугнул пенсионерку, и она скрылась.

Через четыре часа женщина вернулась с новой бутылкой. Но в этот раз ее уже ждали и сразу же задержали. Силовикам старушка заявила, что ей позвонили неизвестные и убедили поучаствовать в поджоге здания, где якобы находятся террористы.

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В ходе допросов выяснилось, что некий "дознаватель Лебедев" под предлогом поимки мошенников убедил женщину набрать кредитов и перевести деньги на указанный счет. Когда эта афера сработала, "дознаватель" предложил пенсионерке продолжить "сотрудничество" и сагитировал "напугать террористов, которые орудуют у комиссариата".

На этом этапе доверчивую старушку и схватили российские силовики.

Поджоги военкоматов в России

После полномасштабного вторжения РФ в Украину несогласные с этим россияне начали выражать свой протест. Большинство ограничилось высказываниями в соцсетях, некоторые успели провести несколько митингов и только самые смелые начали поджигать военкоматы.

В основном поджогами занимались молодые люди. Некоторые это делали еще в первые дни вторжения, повинуясь чувству справедливости - когда о мобилизации еще речь не шла. Другие же начали бороться с военкоматами уже после того, как мобилизовать на фронт начали всех подряд.

Впрочем, среди поджигателей военкоматов были даже пенсионеры, которым точно не грозила отправка в войска. В подмосковном Подольске поджог совершила семейная пара пенсионеров - обоим более 70 лет.

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