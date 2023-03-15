После содеянного парень пытался убежать в Литву, но его поймали белорусские пограничники в Гродно и отправили назад в РФ.

В РФ суд приговорил 22-летнего слесаря Кирилла Бутылина к 13 годам колонии строго режима за поджог военкомата в Луховицах Московской области.

Этот случай стал первым с начала войны РФ против в Украине, о котором стало известно общественности, пишет Би-би-си. Суд полностью удовлетворил ходатайство гособвинения, которое требовало для фигуранта 13 лет колонии. Слесарю выдвинули обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ - теракт, вандализм и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Как писали тогда РосСМИ, 28 февраля 2022 года Бутылин разбил окна военкомата в Луховцах и кинул бутылки с "коктейлями Молотова". Кроме того, ворота военкомата были раскрашены в цвета украинского флага и на них был написан пацифистский лозунг. Бутылина задержали 8 марта, но через несколько дней он бежал из отделения полиции. Слесарь собирался ехать в Литву и получить там полубежище, однако его поймали белорусские пограничники в Гродно.

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Издание отметило, что в последнее время уголовные дела о попытках поджогов военкоматов в РФ заводят по статьям о теракте, хотя ранее такие действия проходили по статье о хулиганстве.

Сроки за поджог военкоматов в РФ

Самый большой срок по такому же обвинению до этого был у Владислава Борисенко, который поджег военкомат в Нижневартовске. За это в январе суд дал ему 12 лет.

А 13 марта житель Углича Денис Попов за аналогичные действия получил 8 лет лишения свободы.

Примечательно, что количество поджогов военкоматов в РФ увеличилось сразу после начала вторжения в Украину и с новой силой возобновилось осенью 2022 года после оглашения так называемой "частичной" мобилизации в стране. Военкоматы горели в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде.

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