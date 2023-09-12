Причины отрицательного взлета пока не ясны.

В России пассажирский самолет совершил экстренную посадку посреди пшеничного поля в Новосибирской области. Чудом обошлось без жертв и пострадавших, сообщает государственное агентство "Росавиация".

Самолет "Аэробус" А320 "Уральских авиалиний" летел из Сочи в Омск. Однако экипаж вынужден был совершить экстренную посадку "на грунт" около 05:44 утра по московскому времени.

"Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска)", – сообщает Росавиация.

Количество пассажиров на борту называется разное. Росавиация со ссылкой на данные экипажа говорит о 159 пассажирах и 6 членах экипажа, тогда как МЧС России сообщает о 167 людях, в том числе 6 членах экипажа и 23 детях. Губернатор Новосибирской области утверждал, что в самолете было 170 человек.

По данным "РИА Новости", все находившиеся на борту люди благополучно эвакуировались, никто не пострадал. Утверждается, что лайнер не горел и не получил заметных разрушений или повреждений, хотя на некоторых кадрах с места посадки видно, что правый борт самолета над крылом закопчен.

Для пассажиров подготовили пункт временного размещения в местном Доме культуры ближайшего населенного пункта. Из Омска для организации помощи вылетел Ан-26 со спасателями Росавиации, в район ЧП направлены автобусы.

Воздушные аварии в России – последние новости

Россия является одним из мировых лидеров по количеству авиакатастроф и различных происшествий с воздушным транспортом. И если крушение самолета с Евгением Пригожиным 23 августа ни у кого не вызыввет сомнений, что это не была случайность из-за технического сбоя, то во множестве других аварий списать все на прямую диверсию едва ли получится.

Авиаэксперт Кирилл Новиков недавно рассказал о критическом состоянии российской гражданской авиации. Из-за западных санкций российские авиакомпании не могут полноценно ремонтировать и обслуживать свои самолеты, поскольку купить запчасти легально просто невозможно. По сути все пассажиры российских самолетов – это осознанные самоубийцы.

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