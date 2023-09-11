Он напомнил, что с началом военной агрессии против Украины Россия попала под значительное количество санкций в отношении гражданской авиации.

Авиаэксперт Кирилл Новиков рассказал, что ждет гражданскую авиацию в России. В интервью "Настоящему Времени" он напомнил, что с началом военной агрессии против Украины Россия попала под значительное количество санкций в отношении гражданской авиации.

"Поэтому обслуживать не только эти самолеты, а и многие другие самолеты иностранного производства на сегодняшний день они могут, только используя запас старых запчастей и доноров – другие самолеты. Иностранные компании давно уже присоединились к этим санкциям. Соответственно, регламентное обслуживание этих самолетов не производится. Они это делают на свой страх и риск", - сказал он.

Новиков заявил, что уже больше двух лет в РФ пассажирские самолеты со старыми запчастями или в неправильном техническом состоянии поднимаются в воздух.

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"Я вам скажу больше – активная работа санкций началась после запрета полетов российских судов в Украину, когда эти санкции начали действовать в первую очередь в Европе и западном мире, когда российские и белорусские суда перестали пускать в европейские страны. Второй блок санкций – это запрет обслуживания этих самолетов. Они идут под полным риском. Пассажиры в России – это самоубийцы на сегодняшний день", - сказал эксперт.

Он советует пасажирам в РФ не садиться в самолеты.

"Вы знаете, я уверен, что одним из результатов войны для России в ближайшее время будет начало падения пассажирских самолетов из-за того, что они неправильно, несвоевременно обслуживаются или не теми запчастями", - добавил Новиков.

Ситуация с гражданской авиацией в РФ

17 мая стало известно, что после полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году российские авиакомпании совершили две тысячи рейсов на самолетах с деталями и компонентами, срок годности которых истек. При этом эксперты считают, что ситуация с поддержанием лётной годности западных самолётов в России будет еще усугубляться и грозит дефицитом флота.

Российская авиакомпания Red Wings запросила дополнительный самолет, чтобы вывезти пассажиров задержанных рейсов из Екатеринбурга в Анталью и обратно после выхода из строя сразу двух воздушных судов Boeing-777.

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