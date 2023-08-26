У россиян нет сомнений, кто организовал катастрофу самолета с Пригожиным.

Россияне прекрасно понимают, почему погиб Евгений Пригожин, но не хотят открыто поднимать эту тему, чтобы внутренний конфликт не мешал России воевать против Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса россиян, который журналисты провели рядом со стихийным мемориалом возле "Вагнер-центра" в Санкт-Петербурге.

"Евгений Викторович почему погиб? Ну, я думаю это не секрет, почему он погиб. Он погиб из-за своей позиции. Он говорил те вещи, о которых другие молчат. Я думаю, нужно не размываться, нужно так же быть собранными, сконсолидироваться наоборот. Потому что враги, Запад, те у кого сегодня праздник на Украине, они только этого и ждут. Поэтому для нас важно сплотиться и, несмотря ни на какие политические взгляды, дальше защищать свою родину", – сказал мужчина, который прятал лицо за медицинской маской.

Другой мужчина, который не скрывал лицо, заявил, что Пригожин "не смог справиться с системой" и погиб "в борьбе с ней".

Еще один мужчина в футболке с логотипом "ЧВК Вагнер", напоминающий типичного обитателя российской тюрьмы, выразил уверенность, что Пригожин погиб "за свое слово". "Он честный, отзывчивый. Он показал себя патриотом. Было бы побольше таких как он, все бы войны заканчивались мгновенно", – заявил он.

Другой человек сперва начал возмущаться, что в "центре России" сбили самолет системой ПВО вопреки данным гарантиям безопасности, но после одернул себя, уточнив, что он не знает, действительно ли это было именно ПВО. "Взяли, сбили и показали всем на "верхушке", что если будете что-то говорить, как со Стрелковым (террористом Игорем Гиркиным – УНИАН), можем что угодно сделать", – описал он свое видение случившегося.

Среди пришедших к стихийному мемориалу были и женщины. Одна из них со слезами на глазах заявила, что для нее Евгений Пригожин был "человеком чести, достоинства".

Некоторые из участников стихийной панахиды выразили сомнение, что Пригожин действительно погиб, и высказывали предположения, что это могла быть мистификация со стороны властей или самого главаря вагнеровцев.

Гибель Пригожина – последние новости

Лукашенко заявил, что не давал Пригожину никаких гарантий безопасности, а тот их никогда не требовал. Однако это заявление оказалось враньем, поскольку ранее Лукашенко лично рассказывал о данных им гарантиях.

Спикер Путина Дмитрий Песков, пропадавший около месяца неизвестно где, внезапно появился на публике и заявил, что его шеф точно не причастен к гибели Пригожина.

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