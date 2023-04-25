Вертолет разбился недалеко от города Волгоград.

В Волгоградской области РФ разбил вертолет санитарной авиации "Ансат".

В результате крушения вертолета уничтожен один член экипажа, сообщает ТАСС, ссылаясь на сведения экстренной службы региона. По предварительным сведениям, борт летел в место дислокации - в поселок Ерзовка (находится под городом Волгоград).

Вертолет рухнул вне жилых массивов, на борту не было пассажиров, рассказали в комитете здравоохранения области. По его данным, ликвидированный пилот - сотрудник специализированной организации, с которой заключили контракт на обеспечение работы службы.

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По сведениям Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, вертолет потерпел крушение возле Ерзовки, было найдено тело пилота, 1967 г. р.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 российского Уголовного кодекса ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека").

Интересные новости России - что стоит знать

В конце января стало известно, что в Московской области в аэропорту Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8. Борт являлся собственностью специального летного отряда "Россия", который занимался перевозкой российского диктатора Владимира Путина.

По сведениям СМИ, борт жестко приземлился, и были повреждены его лопасти. Источники сообщили, что в результате инцидента есть пострадавшие. Одна из возможных причин случившегося - ошибка пилотирования.

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