Сеть "Вкусно и точка" - "гастрономический" ответ Российской Федерации Западу, который массово закрыл свои рестораны и кафе из-за российской агрессии против Украины.

В центре Москвы школьников госпитализировались в токсикологическую реанимацию во время посещения ресторана "Вкусно и точка", который находится на Маросейке.

По данным Baza, детям стало плохо прямо в заведении, они начали бредить и высказывать суицидальные мысли. Происшествие случилось с 15-летним Александром и 14-летней Софией.

Медики поставили подросткам предварительный диагноз - отравление психодислептиками. Дети находятся без сознания в реанимации.

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Пока что следствие не может установить точной причины отравления подростков. Более подробные анализы будут готовы позже.

Сеть "Вкусно и точка"

В начале марта 2022 года в популярной сети фастфуда McDonald's сообщили, что из-за широкомасштабного вторжения российских войск в Украину в РФ будут временно закрыты все рестораны. 16 мая стало известно, что McDonald's окончательно покидает российский рынок.

В ответ россияне решили открыть свой аналог ресторана на базе McDonald's и 12 июня запустили сеть "Вкусно и точка". С первых дней работы ресторан получал плохие отзывы. Посетители жаловались на плесень, зажаренных во фритюре насекомых и гнилые овощи.

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