К названию и логотипу новой сети фаст-фудов появилась куча вопросов.

После 32 лет на рынке РФ, открытия 850 заведений и получения всенародного признания "Макдональдс" уходит с российского рынка.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, после вынужденого закрытия всемирно известной сети на территории РФ смекалистые кремлевские бизнесмены решили нажиться на раскрученной франшизе. На скорую руку провели ребрендинг и открыли сеть "Вкусно и точка".

Но покупатели такого юмора и откровенно бездарного подхода к ребрендингу не оценили. К названию новой сети фаст-фудов появилась куча вопросов. Не меньше вопросов у россиян и к логотипу нового "макдака", украденному, как выяснилось, у бренда кормов для животных. Но все это - еще цветочки.

"Российские импортзамещенные бургеры оказались приготовлены по старой русской традиции - чуть ли не на лопатах, из простроченных продуктов и сомнительных полуфабрикатов", - отметили журналисты.

Блогеры говорят, что, вероятнее всего, пока что во "Вкусно и точка" используют старые ресурсы, например, булки от "Макдональдса". Плесень, зажаренные во фритюре насекомые и гнилые овощи с первого дня открытия стали визитной карточкой "Вкусно и точка".

Как говорится в сюжете, новоиспеченный фаст-фуд выживает благодаря запасам "Макдональдса", которые закончатся уже в конце июля. После владельцам таки придется перейти на 100% импортозамещение.

Напомним, ее успели в России открыть сеть фастфуда "Вкусно и точка", которой заменили McDonald's, а уже вляпались в скандал. В логотипе российской сети узнали логотип португальской компании Matosmix, которая занимается кормами для животных.

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