Такое решение было принято компаниями на фоне военной агрессии Кремля.

Сеть быстрого питания McDonald's приняла решение приостановить работу в России и временно закрыть свои 850 ресторанов.

Об этом сообщил гендиректор компании. Вслед за "Маком" от работы в РФ отказались и Starbucks - кафе уже закрываются.

"Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыносимые страдания ни в чем не повинным людям. Мы присоединяемся ко всему миру в осуждении агрессии и насилия и молимся за мир", – прокомментировали ситуацию в McDonald's.

Об уходе Starbucks с российского рынка пишет Reuters со ссылкой на представителей компании.

Напомним, владелец KFC и Pizza Hut останавливает инвестиции в РФ и жертвует миллион долларов Красному Кресту. Об этом говорится в распространенном в медиа заявлении компании. Компания объявила, что "остановила все инвестиции и развитие ресторанов в России".

Вас также могут заинтересовать новости: