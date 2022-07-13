В ресторанах "Вкусно и точка" гостям, в частности, нельзя пользоваться розетками.

В столице России Москве в ресторане быстрого питания "Вкусно и точка" на Большой Ордынке, который начал работать в том же здании, в котором раньше был ушедший с российского рынка McDonald’s, для посетителей ужесточили правила.

Пользователям запретили пользоваться розетками, а также вести фото- и видеосъемку, сообщает "Подъём", ссылаясь на слова посетительницы заведения.

Издание узнало, что от представителей ресторана, что гостей не будут наказывать за селфи, сделанное в помещении. Также стало известно, что пользоваться розетками в помещении гостям действительно запретили.

"Зашли тут и увидели правила. Я не знаю, как было именно с бумажными правилами в "Макдаке", но я там всегда заряжал гаджеты. А теперь правилами запрещено розетками пользоваться! Офигеть. И снимать фото-, видео нельзя", - пожаловался посетитель.

Напомним, в начале марта в McDonald's сообщили, что из-за широкомасштабного вторжения российских войск в Украину в РФ будут временно закрыты все рестораны.

16 мая стало известно, что McDonald's окончательно покидает российский рынок.

В России первый ресторан McDonald's открылся еще до распада СССР - в январе 1990-го. Всего в России работали 850 заведений этой сети ресторанов быстрого питания.

12 июня в РФ открылся заменитель McDonald's - "Вкусно и точка".

СМИ узнали, что в заведениях могут использовать старые ресурсы McDonald's, например, булки. С первого дня открытия визитной карточкой "Вкусно и точка" стали плесень, зажаренные во фритюре насекомые и гнилые овощи.

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