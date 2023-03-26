В результате взрыва пострадали дома и два человека.

В Тульской области РФ прогремел сильный взрыв. Местные жители выложили видео с глубокой воронкой.

Как сообщают российские телеграмм-каналы, взрыв прогремел около 15:15 в Кириевске, что в 35 км от Тулы. По словам местных, взрыв слышали во всем городке, а также в соседних населенных пунктах. Жители обнаружили в городе воронку вблизи жилых домов, в зданиях вблизи повылетали стекла.

Известно о двух пострадавших: парнях и девушке, их порезало осколками стекла. Местные власти пока никак не комментируют ситуацию. Жители предполагают, что причиной взрыва мог стать беспилотник. На прошлой неделе беспилотник уже падал в Тульской области.

Видео дня

На кадрах с места происшествия видны поврежденные здания и напуганных россиян. Посреди жилого сектора появилась многометровая воронка.

Последние атаки беспилотников в РФ

Чаще всего неизвестные беспилотники атакуют важные объекты, в частности нефтепроводы и станции. Недавно россияне заявили, что беспилотники якобы атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Дружба". Речь идет о той, которая расположена в Брянской области. В тот же день беспилотник атаковал станцию Транснефти.

Впоследствии сообщалось, что в небе над военной частью Воздушно-Космических войск в Новой Москве увидели три беспилотника. Именно эта ВЧ отвечает за противовоздушную и противоракетную оборону российской столицы.

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