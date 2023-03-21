Отмечается, что пострадавших в результате атаки якобы нет.

В Брянской области неизвестные беспилотники атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков". Она принадлежит компании "Транснефть".

Как сообщает Телеграм-канал "Осторожно, новости", об атаке дронов заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По данным чиновника, пострадавших якобы нет. Из-за атаки беспилотников отключена электроэнергию в поселках Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка. Богомаз убеждает, что на это пошли для проведения "оперативных мероприятий".

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Атаки на нефтепроводы РФ

Россия систематически заявляет об атаках на нефтепроводы и другие объекты. В частности, сегодня россияне заявили, что беспилотники якобы атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Дружба". Речь идет о той, которая расположена в Брянской области. Неизвестно, была ли это та же атака, о которой заявил губернатор.

После полномасштабного вторжения России в Украину, нефтепровод "Дружба" несколько раз останавливал свою работу. Отдельно, в октябре 2023 года там произошла утечка на линии, через которую поставляют нефть в Германию. В ноябре Украина подняла плату за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, а Россия полностью прекратила поставлять нефть в Польшу, как наказание за санкции.

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