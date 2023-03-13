Эта часть отвечает за противовоздушную оборону российской столицы.

В небе над военной частью Воздушно-Космических войск в Новой Москве увидели три беспилотника. Как сообщает Telegram-канал Mash, именно эта ВЧ отвечает за противовоздушную и противоракетную оборону российской столицы.

Согласно предварительным данным с помощью БПЛА велось постоянное наблюдение за этим военным объектом.

Беспилотники были подняты из лесополосы, расположенной рядом с частью. Сначала дроны находились на высоте 200 метров, но возле ВЧ пошли на уничтожение, покружили и вернулись обратно. Часовой КПП и патрульные полицейские увидели движения БПЛА и сообщили командованию.

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"Правоохранители обследовали лес, но следов операторов дрона не нашли. БПЛА были солидного размера и оборудованы бело-красными сигнальными огнями. На следующие сутки один из аппаратов снова появился неподалеку в/ч — он летел в сторону АЗС "Татнефть" вблизи поселения Краснопахорское", - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Воздушные активности в России: что известно

В конце февраля над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью РФ закрыли 200 квадратных километров неба из-за неопознанного летательного объекта в воздушном пространстве.

6 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что городе Новый Оскол сработала против ветреная оборона – были сбиты три ракеты. До этого под Белгородом взрывы вызвали пожар на нефтебазе.

13 марта утром в Белгородской области была зафиксирована работа ПВО. Тамошний губернатор рассказал о сбитии четырех ракет.

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