Коломна находится всего в 93 километрах от Москвы.

Вечером в четверг, 2 марта 2023 года, в сети появилась информация о том, что в пригороде Коломны Московской области прогремел громкий взрыв. Очевидцы отмечают, что до "хлопка" был слышен свист.

"Громкий звук взрыва слышали жители пригородов Коломны, в центральных районах города ничего не было слышно. Взрыв может быть результатом работ, которые, по сообщению источника Readovka, ведутся на карьере", – сообщает российский телеграм-канал Readovka.

Отмечается, что на место взрыва в пригороде Коломны, которая находится всего в 93 километрах от Москвы, выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Видео дня

В то же время в пресс-службе администрации Коломенского городского округа сообщили пропагандистскому ресурсу РБК, что детали взрыва в Коломне пока неизвестны.

"На место выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели", – пишет издание.

Подробностями инцидента уже делятся очевидцы. В российских телеграм-каналах сообщают, что взрыв прогремел, предположительно со стороны Песков/Черкизово. По словам свидетелей, сначала был слышен свист, потом прогремел взрыв в районе местной свалки. После этого появился дым и зарево. Кроме того, от ударной волны в нижнем Хорошево дрожали стекла.

Также публикуются видео, на которых видны последствия "хлопка".

В комментариях россияне отмечают, что во время взрыва "в Черкизово дом содрогнул". Некоторые уже думают, "куда бежать".

"С Песков зарева не видно, но бахнуло знатно. Точно не карьер. Волна взрывная по дому прошлась", – говорится в одном из комментариев.

Примечательно, что в Коломне находится один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники, где разрабатывались, среди прочего, ракетные комплексы "Искандер".

Взрывы в России: последние новости

28 февраля на военном аэродроме в Ейске Краснодарского края раздались мощные взрывы. Сообщалось об атаке беспилотников, другие пользователи писали о ракетной атаке.

Позднее "Схемы" поделились спутниковыми снимками полигона неподалеку от аэродрома в Ейске. На фото были видны следы пожара. При этом, пострадал ли сам аэродром, неизвестно, поскольку спутник его пока не зафиксировал.

На фоне таких происшествий в Москве продолжают усиливать противовоздушную оборону. В районе станции метро "Саларьево" установили радиолокационную станцию разведки и целеуказания. Отмечается, что это П-18-2 "Прима".

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