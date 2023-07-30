По словам Захаровой, именно кровопролитная захватническая война в Украине должна каким-то образом обеспечить свободу народам Африки и мир во всем мире.

Полномасштабное вторжение России в Украину было вызвано необходимостью отстоять свободу Африканского континента.

Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время встречи с лидерами африканских стран, посвященной вопросам мирного урегулирования войны в Украине.

По словам Захаровой, именно кровопролитная захватническая война в Украине должна каким-то образом обеспечить свободу народам Африки и мир во всем мире.

"Вы разве не видите за что мы сражаемся? Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными", - заявила Захарова.

Война в Украине и российская пропаганда

В июле 2023 года Захарова в интервью российским СМИ заявила о том, что Украинцы ненавидят Владимира Путина потому, что хотят себе такого президента. В российском МИДе подключили теорию Фрейда, чтобы оправдать свои заблуждения.

Сам же Путин заявляет о том, что РФ стремится к "мирному разрешению любых споров" и якобы именно поэтому в начале войны в 2022 году войска РФ были отведены от Киева. Российский диктатор также отметил, что войну в Украине "начал Запад". Он же, по мнению Путина, "стал втягивать Украину в НАТО", в то время как для России нейтральный статус Украины имеет "принципиальное значение".

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