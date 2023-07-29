Российский диктатор также отметил, что войну в Украине "начал Запад".

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин заявил о том, что РФ стремится к "мирному разрешению любых споров" и якобы именно поэтому в начале войны в 2022 году войска РФ были отведены от Киева.

Как сообщает официальное интернет-представительство президента РФ, такое заявление президент страны-агрессора сделал во время встречи с лидерами африканских стран, посвященной вопросам мирного урегулирования войны в Украине.

"Фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева - а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, - киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", - заявил Путин отметив при этом, что не может раскрыть детали договоренностей, так как "это будет не очень корректно".

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Российский диктатор также отметил, что войну в Украине "начал Запад". Он же, по мнению Путина, "стал втягивать Украину в НАТО", в то время как для России нейтральный статус Украины имеет "принципиальное значение".

"Киев за три дня"

24 февраля 2022 года Россия начала кровопролитную войну против Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что окупанты возьмут Киев за три дня. Вражеские войска, которые шли на Киев, везли с собой парадную форму, рассчитывая через несколько дней устроить парад на Крещатике. Однако столица выстояла.

Российский политолог и бывший депутат Государственной думы РФ Сергей Марков заявил, что российская "спецоперация" в Украине уже провалилась.

Financial Times писал о том, что окружение Путина не знало, что он подготовил нападение России на Украину, что вызывало у российских элит недовольство. Позже президент России якобы признал, что российская армия в беспорядке и абсолютная не готова к войне.

В феврале 2023 года Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов объяснил, в каком случае РФ могла захватить Киев за три дня.

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