По словам главнокомандующего, он запомнил два момента.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову в рамках проекта "Год. За кадром. Генерал" рассказал, что чем ему больше всего запомнилось 24 февраля 2022 года. Это было два "интересных" момента.

"Первый -это, когда это все началось, то я обзвонил каждого командующего... или я ему говорил, что началось (полномасштабное вторжение России - УНИАН)..., или командующий мне докладывал, что уже какие-то действия начались, что он выполняет. Это было очень коротко", - отметил он.

По словам Залужного, в ответ командующим он говорил: "Держись. Ты знаешь, что делать".

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Генерал уточнил, что вторым моментом, который ему запомнился был телефонный звонок из-за границы в 5 утра с извинениями от человека, который ему "был не очень приятен".

Он добавил, что детали этого разговора и личность собеседника сможет обнародовать уже после победы, потому что сейчас не хочет навредить этому человеку.

"И дальше началась обычная командирская работа. Обычные Командирские будни с бессонными ночами и нервами...", - сказал Залужный.

Заявления Залужного - детали

Ранее Залужный рассказал о том, как он переживает гибель украинских военных и плакал ли он с начала полномасштабного вторжения.

Главнокомандующий также подчеркнул, что Россия тщательно готовилась к 24 февраля, проводя подготовку во всех сферах ответственности своих вооруженных сил. Тогда РФ имела целью уничтожение украинской государственности.

По его мнению, в первые дни полномасштабной войны россияне не ожидали сопротивления украинцев. Однако сейчас, несмотря на многочисленные потери среди своего личного состава, российские военные продолжают сознательно ехать в Украину, чтобы убивать украинцев.