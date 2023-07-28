В российском МИДе подключили теорию Фрейда, чтобы оправдать свои заблуждения.

Украинцы ненавидят Владимира Путина потому, что хотят себе такого президента. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью российским СМИ.

По ее словам, "трагедия украинского народа" заключается в том, что украинцы хотят такого президента, как Владимир Путин, но Запад навязывает Украине своих ставленников. Обосновать логику своих рассуждений Захарова попыталась, подвязав в качестве аргумента свое понимание фрейдовской теории психоанализа.

"Они внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Вот им такого нужно – открытого, решительного, знающего, говорящего не по бумажке, которую ему прислали из Вашингтона, а говорящего, потому что он знает, о чём он говорит", – заявила Захарова.

Отношение украинцев к Путину

Ранее УНИАН писал, что абсолютное большинство украинцев считают Владимира Путина современным Адольфом Гитлером. Как показали результаты соцопроса, 94% опрошенных украинцев считают именно так. Причем разница между западом и востоком страны не очень велика – около 10%.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, украинцы никогда не смогут простить россиян и президента России Владимира Путина за развязанную войну против нашей страны.

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