В драке активно участвовали трое оккупантов, еще несколько пытались урегулировать спор.

Пьяные российские военные устроили драку на борту самолета Чита-Екатеринбург.

Как сообщает Телеграм-канал "Сеятель ветра", подобные новости в России "несутся" сплошным потоком. Ежедневно участники войны против Украины кого-то убивают, калечат и избивают.

На кадрах видно, что в драке участвовали трое военных РФ в уставной форме. Еще один пытался урегулировать конфликт вместе с бортпроводниками. По разборкам оккупантов наблюдали все пассажиры.

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Некоторым российским оккупантам удается выжить в Украине, но они возвращаются в РФ поднимать уровень преступности. Недавно в Воронежской области РФ "доброволец" и "мобик" устроили застолье, а потом драку с гранатой.

Кроме того, несколько недель назад стало известно, что в России "мобики" ликвидируются, даже не попав на фронт в Украине. Россиянин в Курской области застрелил товарища по службе.

А совсем недавно в Брянской области РФ "мобик" взял в заложники около 10 военных. Причиной якобы стало то, что накануне мобилизованный узнал, что на войне в Украине ликвидировали его родных.

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