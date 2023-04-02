У него были гранаты, которые он угрожал применить в случае необходимости. Никаких требований мужчина не выдвигал.

В Брянской области РФ "мобик" взял в заложники около 10 военных. Причиной якобы стало то, что накануне мобилизованный узнал, что на войне в Украине ликвидировали его родных

Как сообщает "База", инцидент произошел в селе Плавная. 35-летний мобилизованный из Самарской области узнал о ликвидации своих племянников на войне. После этого он взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти мобилизованных в местном Доме культуры.

"Мобик" был вооружен автоматом. Также у него были гранаты, которые он угрожал применить в случае необходимости. Никаких требований мужчина не выдвигал.

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Полиция оцепила дом культуры и нашла переговорщика - с "мобиком" попытался договориться командир его воинской части. Через час ему это удалось - мобилизованный отпустил заложников и сдался.

Российские "мобики": последние новости

Россия собирает мобилизованное пушечное мясо из глубинных регионов, но впоследствии на фронт пойдут даже москвичи. Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что Россия для войны мобилизовала около 300 тысяч солдатов. Зафиксированы случаи дезертирства и отсутствие нужного количества добровольцев.

В то же время уцелевших "мобиков" также преследуют различные неприятности. 23-летний Максима М. из Краснознаменска был мобилизован в сентябре 2022 года, но когда он вернулся домой, то был неприятно удивлен. Оно девушка присвоила карту с деньгами за "боевые заслуги" и пошла к другому.

Иногда "мобиков" минусуют еще на территории РФ. Недавно россиянин в Курской области застрелил товарища со службы одним выстрелом.

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