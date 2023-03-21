Российские следователи считают, что армия РФ лишилась одной единицы "пушечного мяса" по неосторожности.

В России как-то неспокойно, "мобики" ликвидируются, даже не попав на фронт в Украине. Россиянин в Курской области застрелил сослуживца.

По информации Telegram-канала ASTRA, в Суджанском районе застрелили 47-летнего мобилизованного Николая Савина. Ему сослуживец выстрелил в голову.

Российские следователи считают, что случайно выстрелил 32-летний мобилизованный Артем Прошенков. Отмечается, что он якобы по неосторожности застрелил сослуживца при смене караула. От полученного ранения Савин умер на месте.

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Инцидент произошел 20 марта около 20:00.

Ситуация с мобилизованными в России - что известно

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что Россия для войны мобилизовала около 300 тысяч солдат. При этом оккупанты несут колоссальные потери, а также зафиксированы случаи дезертирства и отсутствие нужного количества добровольцев.

Так, по состоянию на 21 марта потери российской армии составили примерно 166 570 человек, а также тысячи единиц различной техники.

В то же время выживших "мобиков" также преследуют различные неприятности. 23-летний Максима М. из Краснознаменска был мобилизован в сентябре 2022 года, но когда он вернулся домой, то был неприятно удивлен. Его девушка присвоила карту с деньгами за "боевые заслуги" и ушла к другому.

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