Летающий объект был замечен в районе "Москва-сити".

В воскресенье, 20 апреля, жители Москвы заметили в небе над городом неизвестный объект, вызвавший панику среди населения

Как сообщает тelegram-канал Mash, летающий объект был замечен в районе "Москва-сити". На данный момент власти РФ не спешат с заявлениями относительно природы обнаруженного летающего объекта.

"Очередной непознанный объект в небе возле высоток в районе "Москва-сити". Что это пока неизвестно. Кадрами делятся подписчики", - сказано в сообщении.

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Летающие объекты в небе над Москвой

28 февраля 2023 года в РФ заявили о падении "НЛО". В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата.

20 марта 2023 года под Москвой упал БПЛА со странной надписью.

27 марта 2023 года над Москвой появилось странное кольцо дыма. Оно медленно поднималось над жилыми домами российской столицы.

Мистическое кольцо видели жители нескольких районов Москвы. Сгусток черного дыма в виде кольца образовался в одном из спальных районов. В пабликах писали, что это кольцо появились из-за резкого выхлопа на одном из предприятий.

28 марта 2023 года в небе под Москвой снова появилось таинственное черное кольцо. Как сообщали российские паблики, черное кольцо видели жители нескольких населенных пунктов Подмосковья.

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