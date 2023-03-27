Кольцо медленно поднималось вверх над спальным районом.

Над Москвой заметили странное кольцо из дыма. Оно медленно взвивалось вверх над жилыми домами российской столицы.

Как сообщают русские паблики, мистическое кольцо видели жители нескольких районов Москвы. Сгусток черного дыма в виде кольца образовался в одном из спальных районов.

В пабликах пишут, что это кольцо появились из-за резкого выхлопа на одном из предприятий.

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Странные НЛО в небе над РФ

Несколько дней назад в подмосковном Щелково упал неизвестный беспилотник, предварительно врезавшись в опору линии электропередач. Якобы он оснащен "стандартным набором функций", но имел странную надпись.

А перед этим Россию всколыхнула серия атак со стороны неизвестных летательных объектов, которые в РФ попытались выдать за НЛО. В конце февраля беспилотники якобы атаковали Белгородскую область и нефтебазу "Роснефти" в Краснодарском крае. Некоторые дроны долетали до Москвы и Петербурга.

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