Над Москвой заметили странное кольцо из дыма. Оно медленно взвивалось вверх над жилыми домами российской столицы.
Как сообщают русские паблики, мистическое кольцо видели жители нескольких районов Москвы. Сгусток черного дыма в виде кольца образовался в одном из спальных районов.
В пабликах пишут, что это кольцо появились из-за резкого выхлопа на одном из предприятий.
Странные НЛО в небе над РФ
Несколько дней назад в подмосковном Щелково упал неизвестный беспилотник, предварительно врезавшись в опору линии электропередач. Якобы он оснащен "стандартным набором функций", но имел странную надпись.
А перед этим Россию всколыхнула серия атак со стороны неизвестных летательных объектов, которые в РФ попытались выдать за НЛО. В конце февраля беспилотники якобы атаковали Белгородскую область и нефтебазу "Роснефти" в Краснодарском крае. Некоторые дроны долетали до Москвы и Петербурга.