Летательный аппарат неизвестного происхождения повредил одно из зданий.

В Российской Адыгее этой ночью упал "неизвестный летательный аппарат".

Как сообщил глава республики в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов, никто не пострадал, есть незначительные разрушения хозяйственных построек.

"В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. На месте работает следственно-оперативная группа. Самое главное - нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственного сооружения животноводческой фермы", - отметил чиновник.

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Глава республики призвал "сохранять спокойствие", ведь все под его личным контролем.

"НЛО" над Россией

28 февраля в РФ заявили о нападениях неизвестных НЛО. Утром стало известно, что ночью неизвестные беспилотники якобы атаковали Белгород и нефтебаза "Роснефти" в Туапсе.

Потом росСМИ сообщили, что над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью РФ закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства. Гражданские самолеты перевели в зону ожидания через НЛО в небе.

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