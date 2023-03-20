Взрывчаткой этот беспилотник не был оборудован.

В подмосковном Щелково упал неизвестный дрон, предварительно врезавшись в опору линии электропередач.

Как сообщила местная администрация, в округе обнаружили обломки упавшего беспилотника. Взрывчатки в конструкции дрона не обнаружили. Он якобы оснащен "стандартным набором функций". ЛЭП не повреждено, пострадавших нет.

На фотографии, опубликованной в официальном аккаунте администрации, на обломках дрона видна ироническая надпись "Летающая лаборатория". Неизвестно, кто запустил этот БПЛА.

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Россию атакуют неизвестные БПЛА: что известно

Несколько месяцев подряд Россия не может оправиться от регулярных атак беспилотников. Оккупанты в атаках обвиняют украинцев, а международные СМИ заявляют, что у Украины больше нет ограничений по дальности ударов в контексте противодействия агрессии со стороны Российской Федерации.

Недавно Россию всколыхнула серия атак со стороны неизвестных летательных объектов, которые в РФ попытались выдать за НЛО. В конце февраля беспилотники якобы атаковали Белгородскую область и нефтебазу "Роснефти" в Краснодарском крае. Некоторые дроны долетали до Москвы и Петербурга.

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