Раньше такое явление фиксировали в самой Москве.

Неизвестные черные кольца продолжают атаковать жителей Москвы и окрестностей. Только вчера явление неизвестного происхождения видели над спальными районами столицы РФ, а сегодня на ее окраине.

Как сообщают российские паблики, черное кольцо видели жители нескольких населенных пунктов Подмосковья.

Если вчерашние кольца над Москвой эксперты объясняли выхлопом из городских котельных, у которых могла накопиться сажа, кольцо в Подмосковье по этому принципу образоваться вряд ли могло.

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Черные кольца в РФ

Вчера, 27 марта, над Москвой заметили странное кольцо из дыма. Оно медленно взбирается вверх над жилыми домами российской столицы.

Некоторые очевидцы сообщали, что колец было несколько. Напуганных москвичей успокаивали, что это якобы результат резких выхлопов котельных, или предприятий. Впрочем, до сих пор убедительного объяснения странным явлениям в небе над РФ нет.

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