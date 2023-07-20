К тушению пожара также привлекли катер.

На юго-востоке Москвы вспыхнул масштабный пожар. Полыхает в банном комплексе на Угрешской улице.

Как сообщает Телеграм-канал "Москва 24", площадь возгорания составила 500 квадратных метров. "Людей в помещении нет. Информации по пострадавшим не поступало", – сказано в сообщении.

В МЧС России отметили, что в тушении пожара задействованы 100 человек личного состава и 30 единиц техники. Также привлечены вертолет Московского авиационного центра и катер.

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