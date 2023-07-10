Пожар произошел на складе с горючими материалами.

Мощный пожар вспыхнул рано утром 10 июля в российском Санкт-Петербурге. Горело производственно-складское здание в Калининском районе города.

По информации МЧС России, площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв.м. Огонь быстро распространился из-за высокой пожарной загрузки. Из горящего здания было эвакуировали семь человек.

К борьбе с огнем привлекли 110 человек и 27 единиц техники. Кроме того, "проводится наращивание группировки". В 7:04 пожар уже локализовали.

Тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания, наличием большого количество горючих и легковоспламеняющихся веществ и сильной задымленностью.

На данный момент информации о пострадавших или жертвах нет. Специалисты возьмут пробы воздуха, чтобы определить концентрацию вредных веществ.

Сообщается, что в 2023 году объект проверяли специалисты Госпожнадзора, которые вынесли постановление о привлечении к административной ответственности.

Пожары в Росии - последние новости

В июне 2023 во время бунта ЧВК "Вагнер" в Воронеже горела нефтебаза. Огонь уничтожил резервуар на 5000 кубометров с авиационным керосином.

20 июня в Волоколамске вспыхнуло предприятие по производству деревянных паллет. Пожар охватила площадь в 6 тысяч квадратных метров. А уже 4 июля 2023 в российском Великом Новгороде горела газотурбинная Лужская ТЭЦ.

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