Во время задержания мужчина оказал полицейским сопротивление.

В Москве задержали мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина.

Вечером 17 июля в Москве в Мавзолей Ленина на Красной площади мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью, пишут телеграм-каналы Baza и Shot. Поджигателя задержала полиция.

По данным Baza, задержанный - 37-летний Константин Стачуков из Читы. На него составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции. Shot отмечает, что у задержанного 18 июля день рождения, не указывая, как это может быть связано с произошедшим. Во время задержания мужчина оказал полицейским сопротивление. По данным 112, он находился в неадекватном состоянии.

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О мотивах поджигателя информации пока нет. Мавзолей не пострадал - бутылка с зажигательной смесью упала на брусчатку.

Инциденты с Лениным в РФ - детали

В Москве второй раз за год задержали человека за попытку проникнуть в мавзолей Владимира Ленина. Как пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, мужчина в неадекватном состоянии пытался попасть в мавзолей, чтобы мертвый "вождь пролетариата", как он сам объяснил впоследствии, "отпустил ему грехи".

17 июля псковский губернатор Михаил Ведерников предложил хотя бы убрать памятник Ленину с центральной площади Пскова, чтобы поставить на его место что-то более привлекательное.

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