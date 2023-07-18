В том числе и затопило место для курения в Госдуме.

В этот день Москву заливает сильными дождями. Сегодня, 18 июля, в столице России за один час выпала четверть месячной нормы осадков.

С таким количеством воды не справились здания государственных структур. Как сообщает прокремлевское издание РИА Новости, во время совещания в Совете Федерации с потолка начала капать вода.

Сначала сенаторы поставили на стол пластиковый стакан, затем заменили его ведром из-за существенных осадков на стол. Также параллельно воду пытались вытирать салфетками.

Также похожая ситуация и в здании Госдумы. Там на последнем этаже видны потеки от чрезмерных осадков, а с лестничного пролета капает вода. Кроме этого полностью затопило место для курения чиновников страны-террористки.

Сейчас в Москве продолжается ливень с игрой, которая продолжается порывами ветра. Синоптики прогнозируют, что непогода продлится и завтра.

Непогода в Москве: что известно

18 июля столицу РФ накрыли сильные осадки, которые вызвали наводнение в городе. Потоки воды настолько сильны, что сносят автомобили, стоящие на улицах.

Специалисты по управлению делами президента РФ пытаются решить проблему с протеканием крыш в государственных структурах. Там сообщили, что сделают это "оперативно".

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