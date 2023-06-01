В укрытиях оборудуют даже спальные места.

Власти Москвы начали готовить бомбоубежища для местных жителей. В укрытиях оборудуют спальные места, а рядом развешивают инструкции по эвакуации и сбору "тревожных чемоданчиков".

"В некоторых московских жилых домах подвальные помещения переоборудуют в бомбоубежища - там же размещают инструкции по эвакуации и сбору "тревожных чемоданчиков". Адрес одного из таких домов - Чертановская, 13. На видео, снятом там, можно заметить столы, стулья, и, предположительно, спальные места", - говорится в сообщении Telegram-канала "Сирена".

При этом указано, что на сайте Государственных закупок появился контракт на проектирование бомбоубежища для Центральной клинической больницы при Кремле. Помещение будет рассчитано на 800 человек и должно защитить от взрывной волны и радиации. Контракт был заключен 24 мая.

Атака дронов на Москву - что известно

30 мая в России заявили об атаке дров западных окраин Москвы. Сразу же власти РФ обвинили в атаке Украину, но Киев отверг свою причастность.

При этом в МИД Британии отметили, что украинцы могут атаковать российские военные объекты в рамках оборонительной войны, но в США наоборот заявили, что не поддерживают атаки по территории России.

В то же время в самой России призвали граждан готовится к различным атакам.

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