В Лондоне считают законными удары Украины по российской территории.

Украина имеет "законное право" защищать себя и может "проецировать силу" за пределы своих границ. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в комментарии для Sky News.

Министр отказался комментировать непосредственно утренние события в Москве, но заявил, что Украина имеет "законное право на самооборону" в принципе.

"Конечно, она имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на саму Украину", — заявил Клеверли.

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По словам министра, нанесение ударов по "законным военным целям" за пределами Украины являются частью украинской самообороны.

"Мы должны признать это", — сказал он.

Удар беспилотников по Москве 30 мая – что известно

Утром 30 мая западные окраины Москвы были атакованы группой беспилотников, количество которых, по разным данным, составляло от 8 до 30 штук. Российские власти заявили, что все беспилотники были сбиты, однако видеокадры с места событий показывают, что были попадания и в многоэтажки – вероятно, из-за ошибки в наведении или определении маршрута полета.

В России атаку беспилотников назвали терактом и обвинили во всем Украину, что с юридической точки зрения является абсурдом. Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что Москву атаковали дроны, которые россияне ночью запустили по Киеву, но беспилотники отказались выполнять преступный приказ и восстали против России.

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