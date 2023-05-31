По его словам, столица России будет получать "поздравления" чаще.

Русские в Бахмуте постоянно находятся под пристальным наблюдением украинских аэроразведчиков. Дроны фиксируют сейчас перегруппировку захватчиков на этом направлении, но такого большого количества техники и личного состава, как раньше, сейчас у врага нет.

Об этом рассказал комбат 135-го батальона 114-й бригады ТРО ВСУ Игорь Шепетин в эфире канала 1+1.

По его словам, ротация оккупантов на Бахмутском направлении значительно влияет на интенсивность боев. В частности стрелковых боев почти нет, хотя продолжаются авианалеты.

Комбат отметил, что россияне проиграли бы в боях "автомат на автомат" в Бахмуте, но они применяли другую тактику - уничтожать "под ноль" здания, в которых занимали оборону подразделения ВСУ. Хоть на Бахмутском направлении сейчас затишье, ВСУ имеют определенное продвижение.

Отдельно военный прокомментировал атаку дронов на Москву. По его словам, военные отреагировали на это с улыбкой.

"Это поднимает нам настроение, поднимает наш боевой дух... Когда мы видим, что "Москва тоже не спит", я думаю, что это только начало. Дальше будет еще интереснее... Мы будем чаще передавать "поздравления" на Москву", - прокомментировал военный.

Дроны атаковали Москву

30 мая группа беспилотников атаковала западные окраины Москвы, не нанеся существенного вреда, но сильно взбудоражив российское общество. Российские власти обвинили в атаке Украину, но Киев отверг свою причастность.

Комментируя это событие по горячим следам, МИД Британии заявило, что украинцы имеют полное право атаковать военные объекты в России в рамках оборонительной войны. А в США наоборот заявили, не поддерживающих атаки по российской территории и подчеркнули, что не хотят, чтобы переданная Украине техника применялась для атак против российской территории.

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