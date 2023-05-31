Михаил Подоляк отметил, что ответственность за инцидент несет нынешняя российская власть.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Российская Федерация несет ответственность за атаку дронов по ее территории. Он отметил, что Кремль принял решение "сжечь внутреннее население".

"Когда репрессивный режим умирает, он несомненно в этом аффективном состоянии уже не обращает внимания, кого нужно убивать - внешнего врага или внутреннего лояльного человека, который не может обеспечить сохранность этого режима", - отметил политик в эфире Freeдом.

При этом он указал, что власть РФ "будет отвечать за все, что она делает, включая удары по собственному населению, которые она наносит и будет все в большем масштабе наносить". Подоляк на фоне событий в Белгороде и в Москве считает, что Кремль "принял для себя внутреннее решение сжечь количество внутреннего населения, которое успеет".

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"Грубо говоря, легендарный мэм - перед тем, как воевать с НАТО, нужно будет нанести удары по Воронежу. Они сегодня реализованы в реальности, и Россия будет все больше наносить ударов по собственной территории. Военно-политическое руководство будет давать приказы бомбить города, потому что там летают неустановленные дроны", - подытожил советник главы ОПУ.

Атака дронов по Москве и Подмосковью - что известно

30 мая в Москве прозвучали звуки взрывов. Власти и СМИ сообщили об атаке дронов, а в соцсетях появились фото и видео "сбития" беспилотников. Правда, журналисты и местые власти не договорились о количестве БПЛА.

Так, в Минобороны РФ сообщили, что их было восемь и все сбили, а вот СМИ немного другого мнения. По их информации, дронов было десятки и некоторые из них якобы врезались в жилые дома, но обошлось без жертв. По мнению экспертов, беспилотники пытались нейтрализовать при помощи РЭБ, а не сбить, что и привело к бесконтрольному падению БПЛА.

Кроме того, журналисты выяснили, что в эпицентре атаки оказались дома чиновников из окружения Путина.

В то же время в российском правительстве рекомендуют привыкать к атакам дронов, потому что война в Украине затягивается.

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