В Вашингтоне отметили, что Киев сегодня подвергся уже 17-й по счету атаке за месяц.

Вашингтон не поддерживает атаки по территории России, но именно Кремль является агрессором и может прекратить войну в любую минуту. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США при Белом доме, которого цитирует CNN.

"Мы видели новости и все еще собираем информацию о том, что произошло. Вообще говоря, мы не поддерживаем атаки внутри России", – заявил он, уточнив, что США предоставляют военную помощь Украине для "возвращения ее собственной территории".

Спикер отметил, что так или иначе Россия имеет возможность прекратить эту войну в любой момент, выведя свои войска из Украины вместо того, чтобы ежедневно совершать "жестокие нападения на украинские города".

Видео дня

"Сегодня был нанесен 17-й по счету воздушный удар России по Киеву за этот месяц, в основном по гражданским районам", – заявил представитель Белого дома.

Удар беспилотников по Москве 30 мая – что известно

Утром 30 мая Москву атаковали сразу несколько беспилотников. По разным оценкам их было от 8 до 30 штук. В Минобороны РФ отчитались, что успешно сбили все дроны, хотя некоторые из них явно попали в здания на пути своего маршрута.

Российские власти обвинили в атаке Украину и назвали случившееся терактом. Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что Москву атаковали российские же дроны, которые не захотели участвовать в ночной атаке на Киев.

В МИД Великобритании выразили мнение, что Украина имеет полное право атаковать военные объекты на российской территории в рамках оборонительной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: