В результате возгорания якобы пострадали три человека.

В Москве горел машиностроительный завод имени В. В. Чернышева. На этом предприятии изготавливают двигатели для самолетов МиГ.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, возгорание возникло в одном из зданий предприятия на Вишневой улице около 4 утра.

В кабинете на втором этаже вспыхнули личные вещи и мебель на площади около 15 квадратных метров, от огня пошло сильное задымление помещения. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар, пострадавших госпитализировали.

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Пожары на российских заводах

В России регулярно пылают не только нефтебазы и Кремль, но и стратегические заводы. Например, 29 апреля в российской Перми вспыхнул пожар на заводе. Горело на территории предприятия "Мотовилихинские заводы". Предприятие "Мотовилихинские заводы" является единственным в России производителем реактивных систем залпового огня. Этот завод находится под санкциями ЕС.

Несколькими днями ранее в Московской области вспыхнул сильный пожар. Утром 22 апреля в селе Люберцы загорелся завод по переработке отходов. Люди жаловались на ядовитый дым.

А еще раньше на территории завода по разработке ракет для систем ПВО в городе Химки (Московская область) упал беспилотный летательный аппарат.

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