Сообщается, что на корпусе БПЛА было закреплено несколько камер.

На территории завода по разработке ракет для систем ПВО в городе Химки (Московская область) упал беспилотный летательный аппарат.

По данным российского Telegram-канала Mash, дрон размером 30х30 сантиметров якобы нашли охранники во время обхода территории завода "Факел". Предполагается, что БПЛА мог упасть из-за использования "глушилок".

По форме он напоминает квадрокоптер, однак заметно, что он самодельный. На корпусе было закреплено несколько камер. Силовики разыскивают того, кто его собрал.

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Завод "Факел" выпускает зенитные ракеты для комплексов С-75, С-125, С-200, С-300П войск ПВО, ракеты для армейских комплексов "Оса", "Тор", ракеты для корабельных комплексов М-1, М-2, М-11, "Кинжал", "Оса-М" и С-300.

Взрывы и пожары на территории России

Напомним, что в конце марта в Тульской области прогремел сильный взрыв, сообщалось, что пострадали двое людей. Российские СМИ заявили, что взрыв спровоцировал украинский Ту-141 "Стриж".

Ранее на территории управления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел взрыв, а затем начался пожар.

Также горел российский завод "Звезда" в Санкт-Петербурге и нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Нижегородской области.

В Офисе президента Украины разные происшествия на территории РФ назвали обратной эскалацией.

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