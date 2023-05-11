Русские предполагают, что следующей помощью Украине будут ракеты дальностью в 1500 км.

Россияне на высшем уровне и на уровне соцсетей уже отреагировали на просочившуюся информацию о тайных поставках Британией дальнобойных ракет для ВСУ. Как всегда - враг истерит и мечтает ударить "Цирконами" по Лондону.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в привычной манере сдержанно ответил, что Кремль "весьма негативно" относится к такой помощи. "Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне", - цитирует Пескова пропагандистское агентство ТАСС.

Россияне, поддерживающие убийства украинцев, в поставках ракет ВСУ обвиняют саму Москву: "Ну и развалят Белгород, ну и х*ли? Зато кремлевские барыги заработают на строительно-восстановительных работах" / "Да и по Москве могут шарахнуть вполне" / "П*зда Крымскому мосту" / "Это получается, центральным областям приготовиться?".

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Или же предполагают, что следующей помощью будут ракеты дальностью в 1500 км.

Российские пользователи не скрывают, что чувствуют, что в ответственный момент кремлевская верхушка просто убежит из страны.

Другие надеются, что теперь РФ якобы обязана нанести удары по инфраструктуре Британии: "Прекрасный повод испытать новые виды СЯО (стратегического ядерного оружия - ред.) по "мелкобритании" / "Сармат или Посейдон?" / "Пусть ждут цунами" / "Надо уже по бритам (бить), если хотим победить!" / "Посейдон уже на пути к туманному Альбиону".

Часть негодующей аудитории Z-пабликов призывает "активнее закидывать" Украину ракетами. А некоторые открыто издеваются над реакцией самой российской власти: "Отличный повод Медведеву написать что-нибудь грозное" / "Терпим" / "Думаете, коричневая линия еще не пройдена?". Есть и такие среди Z-фанатов, которые сомневаются в правдивости информации и отказывается в нее верить.

Storm Shadow в Украине - главное

11 мая 2023 года CNN подтвердили в кругах высокопоставленных западных чиновников, что Великобритания тайно поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед ожидаемым контрнаступлением.

По данным издания, поставки этого типа вооружения позволят изменить ход событий, так как дают возможность наносить удары вглубь оккупированных россиянами украинских территорий.

Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности со скрытными возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. Дальность стрельбы составляет более 250 километров.

Правда, в течение последней недели ходили слухи только о намерениях Лондона закупить ракеты такого типа для Украины. Например, Reuters несколько дней назад писало, что Британия разослала в оружейные компании, которые теоретически могут обеспечить производство необходимого количества ракет для ВСУ, запросы и все еще ждет ответа. Никаких официальных тому подтверждений не было.

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