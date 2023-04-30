Этот завод находится под санкциями ЕС.

В субботу, 29 апреля 2023 года, в российской Перми вспыхнул пожар на заводе. Горело на территории предприятия "Мотовилихинские заводы".

Как сообщают местные Telegram-каналы, пожар вспыхнул около 8 часов вечера. В МЧС заявили, что загорелась трансформаторная подстанция. Отмечается, что к тушению пожара привлекли 37 человек личного состава и 10 единиц техники.

Предприятие "Мотовилихинские заводы" является единственным в России производителем реактивных систем залпового огня. Этот завод находится под санкциями ЕС.

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Пожары в России: последние новости

25 апреля сообщалось о крупном пожаре в поселке Баляга Забайкальского края РФ. Там загорелся мебельный комбинат, но из-за сильного ветра огонь перекинулся на дома.

Вечером 25 апреля в РФ произошел масштабный пожар в трех поселках – Сосьва, Висимое и Таежное Свердловской области. Там за сутки выгорели 110 зданий, при чем 108 из них – жилые дома.

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