Столь экстремальные меры власти объясняют подготовкой к параду на 9 мая.

После атаки дронов на Кремль в центре Москвы начали глушить работу систем GPS-навигации. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Так, москвичи жалуются, что в пределах Бульварного и Садового кольца навигаторы работают со сбоями: физически находясь на центральной улице Тверской, навигатор может показывать свое положение в районе Внуково, что в 10 км к западу от МКАДа.

По данным издания, сотрудникам московской полиции работу GPS-глушилок объяснили подготовкой к предстоящему параду на 9 мая. Baza отмечает, что подобное случалось в Москве и раньше, но тогда навигацию глушили только рядом с Кремлем, а не во всей центральной части столицы.

Видео дня

Инцидент с беспилотниками над Кремлем

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали комплекс зданий Кремля. Один из беспилотников взорвался над крышей Сенатского дворца, вызвав там локальный пожар.

Сразу после этого в Москве и Московской области запретили любые частные запуски беспилотников. Позднее СМИ узнали, что атака на Кремль стала возможной потому, что экстренные службы проигнорировали звонки от граждан, приняв их за проявление царящей в РФ дроновой истерии.

Вас также могут заинтересовать новости: