Журналисты узнали, как беспилотникам удалось добраться до Кремля.

Беспилотники, ударившие по Кремлю, были замечены ещё на подлете к Москве, но профильные ведомства проигнорировали предупреждения. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Неназванные источники рассказали, что низколетящие беспилотники заметили жители Московской области задолго до их подлета к самой столице. Однако профильные ведомства, которые должны были среагировать, решили, что сообщения граждан – это очередное проявление истерии с дронами, охватившей российское общество.

О том, что сообщения не являются ложными, экстренные службы поняли, когда беспилотники пересекли окружную дорогу вокруг Москвы.

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"Беспилотники летели к центру города. Силовики стали докладывать о БПЛА наверх, но из-за позднего времени и майских праздников должной моментальной реакции не последовало", – приводит "База" слова источника.

В итоге оба беспилотника успешно долетели до Кремля с разницей в 16 минут.

Атака на Кремль и массовая истерия среди россиян

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали территорию Кремля. Один из них взорвался рядом с флагштоком на крыше Сенатского дворца и вызвал там небольшой пожар на крыше. Никто не пострадал.

Данное событие произошло на фоне массовой истерии в российском обществе, запуганном российской пропагандой. К примеру, за день до этого житель Москвы вызвал полицию из-за "желто-голубого" голубя, который якобы разбрасывал мины-лепестки.

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