Накануне у Путина обвинили Украину в том, что ночью ее беспилотники атаковали Кремль.

Мэр Москвы Сергей Собянин запретил запускать в российской столице беспилотники. Он подчеркнул, что право на это есть только у чиновников и силовиков.

При этом ни о войне, ни о якобы атаке беспилотников на Кремль этой ночью Собянин в своем посте в Телеграмм-канале не упомянул:

"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти".

По его словам, этот шаг предпринят для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые "могут затруднить работу правоохранительных органов".

Напомним, ранее власти Москвы обязали коммунальщиков патрулировать Москву и искать возможные бомбы, в том числе на беспилотниках.

Вознаграждение за украинский дрон на Красной площади 9 мая

Ранее совладелец Monobank Владимир Яценко объявил премию в 20 млн грн украинским производителям, чей БПЛА долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая.

По его словам, столь огромная сумма должна быть разделена между производителем и военными операторами, которые выполнят задачу и посадят дрон в центре Москвы.

Атака на Кремль

Ночью 3 мая в сети начали "гулять" видео с якобы звуками взрывов у Кремля. Позже у Путина обвинили Украину в попытке нанести удар по резиденции президента РФ в Кремле с помощью двух беспилотников. Это уже назвали покушением на "бункерного".

"Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным", - угрожают у Путина.

А главная путинская пропагандистка Маргарита Симоньян написала: "Может, теперь начнется по-настоящему?". То есть она намекает на то, что оккупанты будут с особым остервенением атаковать Украину, судя по всему.

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