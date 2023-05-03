Россияне утверждают, что в ту ночь якобы работала их ПВО.

В сети появились видео пожара на территории Кремля, как утверждается, в ночь на 3 мая 2023 года.

На кадрах видно, как один летающий объект летел в сторону кремлевской крыши, но был сбит.

Взрыв попал на видео камер видеонаблюдения соседних зданий.

Видео дня

Россияне утверждают, что в ту ночь якобы работала российская ПВО.

Россия обвинила Украину в покушении на Путина

Кремль утверждает, что это якобы Украина запустила БПЛА в сторону администрации президента РФ и хотела его убить. В настоящее время никаких тому доказательств нет.

Силы ПВО России якобы сбили два беспилотника. У Путина уже пригрозили "ответом" на попытку удара "где и когда посчитает нужным". РФ "расценивает" попытку удара якобы как теракт накануне Дня победы в Москве 9 мая.

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