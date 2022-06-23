Дезертиров по области ищет российская полиция.

Четверо российских контрактников в Белгородской области Российской Федерации сбежали. Теперь их ищет полиция России.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что дезертирами стали один сержант и трое рядовых солдат. Их возраст от 25 до 37 лет.

"В настоящее время ориентировка на дезертиров разослана во все отделы полиции пограничного с Украиной региона", - говорится в сообщении.

На данный момент "причины такого поступка неизвестны".

Стоит отметить, что дезертирство и нежелание умирать в Украине давно уже не редкость в рядах российской армии.

Как ранее сообщал УНИАН, в Генштабе ВСУ сообщили, что из-за значительных потерь у российских оккупантов плохое морально-психологическое состояние, они пытаются избежать дальнейшего участия в боевых действиях.

При этом захватчики стараются избежать боев с украинскими военными. Так, около двухсот российских военных после боя под Изюмом в Харьковской области дезертировали и прятались в лесу. Их поисками занялись командиры. При этом часть войск оставались в лесах у села Пески-Радьковские.

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