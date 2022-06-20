Из-за значительных потерь у российских оккупантов плохое морально-психологическое состояние, они пытаются избежать дальнейшего участия в боевых действиях.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
"В связи со значительными потерями личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особенно это распространено среди личного состава 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск.
"В подразделениях, выведенных на восстановление боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной", - уточнили в Генштабе.
Потери России в Украине
С 24 февраля украинские защитники уничтожили 33 тысячи 800 военных РФ, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:
- 1 тысячу 477 танков,
- 3 тысячи 588 боевых бронированных машин,
- 749 артиллерийских систем,
- 238 реактивных систем залпового огня,
- 98 средств ПВО,
- 216 самолетов,
- 181 вертолет.