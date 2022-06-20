Попытки избежать дальнейшего участия в боевых действиях наблюдаются в подразделениях, выведенных из районов Херсона, Николаева и Попасной.

Из-за значительных потерь у российских оккупантов плохое морально-психологическое состояние, они пытаются избежать дальнейшего участия в боевых действиях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"В связи со значительными потерями личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особенно это распространено среди личного состава 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск.

"В подразделениях, выведенных на восстановление боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной", - уточнили в Генштабе.

Потери России в Украине

С 24 февраля украинские защитники уничтожили 33 тысячи 800 военных РФ, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:

1 тысячу 477 танков,

3 тысячи 588 боевых бронированных машин,

749 артиллерийских систем,

238 реактивных систем залпового огня,

98 средств ПВО,

216 самолетов,

181 вертолет.

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