Российские войска несут значительные потери / фото REUTERS

Из-за значительных потерь у российских оккупантов плохое морально-психологическое состояние, они пытаются избежать дальнейшего участия в боевых действиях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"В связи со значительными потерями личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особенно это распространено среди личного состава 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск.

"В подразделениях, выведенных на восстановление боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной", - уточнили в Генштабе.

Потери России в Украине

С 24 февраля украинские защитники уничтожили 33 тысячи 800 военных РФ, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:

  • 1 тысячу 477 танков,
  • 3 тысячи 588 боевых бронированных машин,
  • 749 артиллерийских систем,
  • 238 реактивных систем залпового огня,
  • 98 средств ПВО,
  • 216 самолетов,
  • 181 вертолет.

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