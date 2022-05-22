Кроме того, враг наращивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

Противник развернул пусковые установки "Искандер-М" в Белгородской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, враг наращивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз", - говорится в сообщении.

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Российские войска продолжают наступление на востоке, усилия сосредоточили на захвате Луганской области; подтягивают силы к северу от Харькова.

По мнению аналитиков ISW, рашисти намерены начать новое наступление с целью оккупации северной части Херсонской области и продвижения к Запорожской области.

Отмечается высокая концентрация войск в Инженерном вблизи Гуляйполя.

На границе Херсонской и Николаевской областей враг проводит разведку позиций ВСУ, потерял еще один БПЛА.

Украинские военные также уничтожили самоходную пушку большой мощности "Пион", из которой обстреливали Северодонецк и уничтожили Павлоградский мост.

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