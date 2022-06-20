Захватчики раненые, грязные, голодные и злые.

Около двухсот российских военных после боя под Изюмом в Харьковской области дезертировали и прячутся в лесу, их разыскивают командиры.

Об этом сообщает Боровский поселковый совет.

Отмечается, что большое количество российских военных, участвовавших в боях под Изюмом, зашли в Гороховатку. Захватчики раненые, грязные, голодные и злые, с поврежденной техникой.

"Расселились по селу. Есть информация, что около 200 раш*стов после захода в село скрылись и прячутся в лесу. Их командиры организуют поиски дезертиров", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, как добавили в Боровском поселковом совете, с купянского направления через Боровую, Пески-Радьковские и дальше в сторону Донецкой области идут "свежие" колонны российских оккупантов. Такое же движение "новобранцев" происходит из Луганской области через Чернещину, Дружелюбовку на Лиман. Часть войск остается в лесах у села Пески-Радьковские.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что из-за значительных потерь у российских оккупантов плохое морально-психологическое состояние, они пытаются избежать дальнейшего участия в боевых действиях.

Вас также могут заинтересовать новости: