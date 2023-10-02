Российские пропагандисты показали сюжет с угрозами в адрес Максима Кузьминова.

Российские пропагандисты состряпали сюжет о летчике Максиме Кузьминове, который в августе перегнал в Украину вертолет Ми-8. Пилота якобы приказали устранить.

Сюжет вышел на российском пропагандистском телеканале "Россия 1". В ролике корреспондент ВГТРК Сергей Зенин рассказал, что якобы спецназ ГРУ Минобороны России получили приказ ликвидировать Кузьминова. При этом в кадре видно четырех неизвестных человека, одетых в форму. Один из мужчин говорит, что пилота найдут и накажут "по всей строгости закона нашего государства за предательство", а второй добавил, что он "до суда не доживет".

Кроме того, пропагандист заявил, что Кузьминов "забыл историю своей страны, своего народа, надругался над памятью предков, наплевал на память своего деда, заслуженного летчика Советского Союза" и называет его "предателем Родины", "падальщиком" и "продажной шкурой".

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Украинские разведчики провели уникальную операцию, в рамках которой российский летчик, выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8.

Отмечается, что россиянин сам связался с украинскими спецслужбами, чтобы сбежать в Украину. Решение он принял после посещения временно оккупированных украинских территорий.

Кроме Кузьминова, в вертолете находились еще два члена экипажа. После приземления они попытались сбежать, поэтому их ликвидировали. При этом российские пропагандисты сообщили, что их тела передали России через три недели после проведения операции.

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